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Антон Швец: рад снова видеть Исмаэла в «Ахмате», лучшие воспоминания от связки с ним

Антон Швец: рад снова видеть Исмаэла в «Ахмате», лучшие воспоминания от связки с ним
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Футболист «Ахмата» Антон Швец высказался о возвращении в команду бразильского полузащитника Исмаэла Силвы.

«Очень рад возвращению Исмаэла. Уверен, что он нам поможет, — это хороший и квалифицированный игрок.

У меня лучшие воспоминания от связки с ним в прошлом. Рад снова его видеть. Помню дебют Исмаэла, когда дома играли с «Краснодаром». Он отдал мне голевую (улыбается). Он очень хороший игрок и человек. Надеюсь, что и сейчас возможно воссоздать нашу с ним связку на таком же уровне», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Силва дебютировал за «Ахмат» в сезоне-2017/2018, сыграв за четыре сезона в официальных матчах 114 игр, в которых забил семь голов и отдал 17 голевых передач.

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