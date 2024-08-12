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Абаев: «Краснодару» очень важно было одержать победу над ЦСКА — дальше будет попроще

Абаев: «Краснодару» очень важно было одержать победу над ЦСКА — дальше будет попроще
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Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал победу «быков» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Краснодар» победил со счётом 2:1, забив победный мяч на 90+1-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Конечно, «Краснодару» очень важно было одержать победу над ЦСКА, потому что начали сезон неудачно. Если ты начинаешь сезон не очень хорошо, то важно вернуться в струю и набирать очки, чтобы бороться за высокие места и решать поставленные задачи. Но после такого провального старта очень тяжело вернуться в лидирующую группу. Однако всегда победы придают уверенность, поэтому «Краснодару» дальше будет попроще», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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