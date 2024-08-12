Игрок «Динамо» Махачкала Пальцев: меня с детства сравнивают с Томасом Мюллером

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, что его с детства сравнивают с нападающим мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томасом Мюллером.

«Меня ещё с самого детства по внешности сравнивают с Томасом Мюллером. Мы в коробке играли с пацанами, у меня причёска, как у него. Поэтому согласен с этим сравнением», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

23-летний Пальцев ранее выступал за «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а также подмосковные «Химки».

Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырёх игр и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.