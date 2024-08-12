Защитник «Пари НН» Шнапцев: после двух побед в РПЛ можно вздохнуть с облегчением

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев прокомментировал результаты команды на старте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Наверное, после двух побед в РПЛ можно вздохнуть с облегчением. Прошлый сезон мы начали неплохо и шли в десятке, а потом все всё сами видели — где-то дали слабину, и нас начали наказывать. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Конечно, в психологическом плане будет полегче. Уже не в таком сильном напряжении будем готовиться к следующим матчам», — сказал Максим Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча.