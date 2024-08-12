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В «Зените» отреагировали на слухи о миллионных бонусах Максима Глушенкова

В «Зените» отреагировали на слухи о миллионных бонусах Максима Глушенкова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об адаптации нападающего Максима Глушенкова в клубе, а также отреагировал на слухи о высоких бонусах за результативные действия. Ранее в СМИ сообщалось, что бонус Глушенкова за результативное действие составляет € 10 тыс. (около 1 млн рублей).

«Максим со сборов смог влиться в коллектив и на поле, и в раздевалке. Помимо очевидных футбольных способностей, с его стороны есть повседневная индивидуальная и командная работа, а это, пожалуй, самое главное, это ключ к пониманию такого уровня игры.

Бонусы Глушенкова? В «Зените» есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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