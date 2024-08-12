Защитник «Пари НН» Шнапцев: меня много раз могли отчислить из академии «Локомотива»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев поделился воспоминаниями о своём периоде в академии «Локомотива».

«В академию «Локомотива» я попал через моего первого тренера Сергея Александровича Юдина. После Зеленограда мы переехали в Отрадное. Уже там в дворовой команде играл в футбольной секции. Я хорошо себя проявил в матче с командой, где парни были старше нас на два года. Я забил два мяча, играя на позиции нападающего. После этого тренер сказал, что меня надо отдавать в «Локомотив», и отправил на просмотр.

Помню эмоции, когда ехал на просмотр. Проезжая с мамой через мост, я увидел большой стадион «Локомотива» и сильно занервничал, разволновался. На просмотре был в течение недели, сыграл один матч. Брали только двух человек, и как раз взяли меня. С тех пор всё время был во втором составе у тренера Вашкевича. Из академии много раз могли отчислить из-за поведения. Я был очень активным ребёнком, меня тяжело было остановить. Я был везде и был за любую суету. К примеру, после отбоя мог пробежаться в коридоре или в какой-то комнате сесть и смеяться вместе с другими ребятами, потому что не могли уснуть. Тренер это видел и слышал и уже на утро разбирался с этим вплоть до отчисления из академии. Но мне сильно не прилетало», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.