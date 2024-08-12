Александр Горшков: Дркушич рассматривается «Зенитом» в качестве варианта на будущее

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о потенциальном трансфере Ваньи Дркушича в стан сине-бело-голубых.

«Наверное, если трансфер Ваньи Дркушича происходит, значит, у «Зенита» есть какое-то виденье. Футболист имеет какую-то перспективу, но на данный момент в «Зените» есть много хороших центральных защитников, и эта линия укомплектована. Поэтому этот трансфер рассматривается как вариант на будущее», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ванья Дркушич подпишет контракт с санкт-петербургским клубом на четыре года, после чего уедет в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.