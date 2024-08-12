Семак высказался о предстоящем матче Кубка России с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином». Игра пройдёт 14 августа в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

«Рубин» в чемпионате играл одну схему, в Кубке — другую схему. Здесь есть поле для экспериментов тренеров. Поэтому, конечно, составы и схемы могут быть абсолютно любыми. Чемпионат — это один турнир, Кубок — это другой турнир, абсолютно разные команды. Здесь что-то предполагать очень сложно, но в любом случае любой команде хочется победить. И с этим настроем выходят все на матчи Кубка.

Ротация «Рубина» затруднит нам подготовку к сопернику? Конечно, это затрудняет подготовку к матчу с точки зрения анализа и подготовки каких-то аспектов игры. Сейчас достаточно времени у того же «Рубина» для того, чтобы сыграть и в Кубке, и в чемпионате. Времени для подготовки хватает. У нас ситуация немножко другая, потому что мы оба наших матча сейчас играем на выезде. Мы будем отталкиваться от того, кто у нас будет играть и как мы сыграем», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.