Тюкавин: «Зенит» — хорошая команда, но её можно обыгрывать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о санкт-петербургском «Зените».

— Какое впечатление оставил «Зенит» — это команда, которую невозможно обыграть?

— Хорошая команда, но её можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили с пенальти, — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.