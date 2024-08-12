Салихова: денег вливается в «Спартак» не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них растёт

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферной политике красно-белых.

«Пусть «Спартак» выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше – три. Болельщики уже третий год жаждут побед. Многим казалось, что вот наконец попрёт. И денег вливается в клуб не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них тем не менее всё больше.

Почему не нравится латинский проект? Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки. Поэтому веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо», — приводит слова Салиховой Sport24.

По итогам четырёх стартовых туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали семь очков. Возглавляет таблицу чемпионата санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своём активе 12 очков.

В летнее трансферное окно состав красно-белых пополнил аргентинец Эсекьель Барко, а также два бразильца — Маркиньос и Виллиан Жозе. Также в клубе выступает костариканец Манфред Угальде.