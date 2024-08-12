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Гришин: у ЦСКА проблемы с организацией атак, Дивеев — лучший бомбардир команды

Гришин: у ЦСКА проблемы с организацией атак, Дивеев — лучший бомбардир команды
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении армейцев в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Я ещё перед игрой говорил, что рисунок матча «Краснодар» — ЦСКА будет таким: «быки» будут атаковать, а армейцы будут играть через быстрые контрвыпады. В принципе, так и получилось. Но ЦСКА сыграл не очень хорошо в нападении, я ждал большего и думал, что армейцы будут комбинировать. Конечно, можно говорить, что у ЦСКА есть проблемы с организацией атак и с завершающей стадией. Потому что Дивеев — это лучший бомбардир команды. Понятно, что он забивает со стандартов, но хотелось бы побольше голов от других футболистов и более внятной игры в атаке.

«Краснодар» на своём поле всегда играет хорошо и всегда позиционирует игру в атаку. ЦСКА же больше играет от обороны. Николич выстраивал такую игру в «Локомотиве», когда я работал там. Поэтому сошлись два стиля, когда одна команда играет в атаку, а другая — от обороны», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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