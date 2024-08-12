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Защитник «Пари НН» Шнапцев прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита» зимой

Защитник «Пари НН» Шнапцев прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита» зимой
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Комментарии

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Зенита» в зимнее трансферное окно.

— Зимой ЦСКА объявил о переходе Кругового из «Зенита». Петербургской команде срочно потребовался левый защитник с российским паспортом. В СМИ мелькала твоя фамилия. Что слышал об этом?
— Да, конечно, видел это. Насколько я знаю, «Зенит» рассматривал мою кандидатуру, но, как видим, из этого ничего не вышло.

— Не вскружило голову, как Соболеву сейчас?
— Почему мне должно было вскружить голову? Там не было 100-процентного интереса, и я понимал, что не наиграл настолько, чтобы мной интересовались. Спокойно воспринял эту информацию, — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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