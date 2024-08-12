Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев объяснил неудачный старт команды в этом сезоне

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев объяснил неудачный старт команды в сезоне-2024/2025. Напомним, нижегородцы уступили в первых двух матчах РПЛ.

«В наших матчах с «Рубином» и ЦСКА у соперников было не так много моментов. Но они забили практически всё, что создали. Тяжело возвращаться в игру, когда в твои ворота залетают все мячи. В матчах с «Химками» и с «Динамо» Махачкала сыграли «на ноль». Может быть, где-то повезло, но результат достигнут.

Я думаю, что каждый матч — это отдельная история. Тренер донёс до нас свои требования, плюс прошло много времени с прошлого сезона. Поэтому нельзя связывать концовку прошлого сезона с началом нынешнего», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.