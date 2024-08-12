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Максим Шнапцев: считаю академию «Локомотива» лучшей в России

Максим Шнапцев: считаю академию «Локомотива» лучшей в России
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Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался об академии московского «Локомотива», из которой и перешёл во взрослый футбол. По его мнению, академия железнодорожников — лучшая в России.

«Было очень приятно попасть в академию «Локомотива». Я ощущаю гордость, что являюсь воспитанником «Локомотива». Поэтому испытывал только положительные эмоции от попадания в академию клуба. Я всё время считал академию «Локомотива» лучшей в стране. Она выпустила больше всего выпускников, которые заиграли на профессиональном уровне. Конечно, академии «Краснодара» и «Зенита» по инфраструктуре делят первые два места, а «Локомотив» — третье», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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