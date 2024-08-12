Тренер ПАОКа считает, что Чалов завершит адаптацию в клубе к октябрю

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу заявил, что российский нападающий Фёдор Чалов сможет полностью адаптироваться в греческом футбольном клубе к октябрю.

«Я не могу предсказать, сколько времени новичкам потребуется для полной адаптации. Думаю, что вы увидите их в лучшей форме в октябре. Но у них есть опыт и качества. Очевидно, что у новичков пока не лучшее время, реакция, потому что другие работают с нами уже много лет, и во время тренировок мы видим их мастерство. Если игрок не готов на 100%, он переживает, но у футболистов есть личные навыки, которые помогают быстрее адаптироваться ко всем ситуациям», — приводит слова Луческу ТАСС.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн. Ранее стало известно, что Чалов попал в заявку ПАОКа на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Встреча состоялась 6 августа. Также в заявку клуба из Салоников попал ещё один россиянин Магомед Оздоев.