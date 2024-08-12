Шнапцев: «Локомотив» предложили контракт уровня молодёжки — это неправильно

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев ответил на вопрос о том, почему пришлось уйти из «Локомотива».

— Почему пришлось уйти из «Локо»?

— В основную команду «Локомотива» тогда пришло много крайних защитников, на каждую позицию было по два качественных игрока. Поэтому не было шансов даже попасть в заявку на матчи. Я мог остаться и спокойно уйти в аренду, но «Локомотив» предложил те же условия контракта, которые были три года назад. Условия уровня молодёжной команды. Я посчитал, что это неправильно.

Тренер молодёжки Мишаткин говорил, что меня 100 процентов нужно оставлять. Он несколько раз общался с руководством клуба, но его не послушали, и я ушёл, — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.