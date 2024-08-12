Игрок «Пари НН» Шнапцев: полчаса против «Зенита» были мучением

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о своём дебюте в РПЛ.

— Я не ожидал, что дебютирую в матче с «Зенитом». Всё произошло очень быстро. Я сидел на скамейке запасных, и Витя Александров удалился. Тренеры посовещались и сказали: «Шнапцев, выходи». У нас не оставалось в заявке нападающих, а я был быстрым и выполнял скоростную работу.

Ощущения, когда вышел на поле, были: «Я в Премьер-Лиге, вау!» Ловил себя на мысли, что это наконец-то произошло. Ещё со сборов почему-то пошло, что у меня забивались икры. Обычно у футболистов забиваются икры в конце тренировки. А я пробежался минуту, икры схватило и не отпускало, было очень болезненно. Мне сказали действовать на позиции центрального нападающего и закрывать линии одному из центральных защитников, поэтому я набегался и «наелся». Эти полчаса были мучением для меня.

— То есть дебют не удался?

— Да. Я вышел не на свою родную позицию, у меня ничего не получалось, плохо себя чувствовал, и команда проиграла. Дебют был бы хуже, если бы ещё «привёз» мяч в наши ворота, — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.