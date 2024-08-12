Литвинов назвал новичка «Спартака», который произвёл на него наибольшее впечатление

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о новичках красно-белых. Он рассказал, кто из новых футболистов «Спартака» произвёл на него наибольшее впечатление.

«Рад, что Барко, Жозе и Маркиньос присоединились к «Спартаку». Ребята реально стараются и уже помогают команде. Виден их уровень. Барко, пожалуй, произвёл наибольшее впечатление. Он начал выделяться с самой первой игры в плане техники и игры один в один», — приводит слова Руслана Литвинова Legalbet.

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» подписал четырёх новых футболистов. Состав красно-белых пополнили вратарь Александр Довбня, полузащитник Эсекьель Барко, вингер Маркиньос и форвард Виллиан Жозе.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.