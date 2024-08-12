Защитник «Пари НН» Шнапцев: обидно, что Юрана уволили — мы и с ним остались бы в РПЛ

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Как увольнение Юрана из «Пари НН» могло быть неожиданностью, когда мы проиграли пять матчей подряд и уже стали писать, что если в матче с «Ахматом» не будет результата, то тренера уволят? Мы всё это читали в СМИ. Конечно, обидно, что уволили Юрана, ведь он многое сделал для нас и в позапрошлом сезоне оставил команду в РПЛ. Плюс осенью мы очень хорошо начали, а весной что-то пошло не так.

Я не думаю, что в этом была его вина. У всех нас вместе не получилось, плюс травмы начали просаживать состав. Я считаю, что при Юране мы бы также остались в РПЛ, ведь у нас был большой запас очков, и нужно было выиграть всего один матч, чтобы не попасть в стыки. А уже после сезона – разбираться в причинах неудач», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.