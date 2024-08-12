Павел Погребняк: «Зенит» на старте чемпионата слишком хорош

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре сине-бело-голубых на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Соглашусь, что «Зенит» на старте чемпионата слишком хорош. Отличная трансферная политика: Латышонок пенальти тащит, а Глушенков забивает. Прекрасный старт как для него самого, так и для команды», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Отметим, что сине-бело-голубые всё ещё не пропустили ни одного гола. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав 10 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с девятью очками.