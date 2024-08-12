Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк: «Зенит» на старте чемпионата слишком хорош

Павел Погребняк: «Зенит» на старте чемпионата слишком хорош
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре сине-бело-голубых на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Соглашусь, что «Зенит» на старте чемпионата слишком хорош. Отличная трансферная политика: Латышонок пенальти тащит, а Глушенков забивает. Прекрасный старт как для него самого, так и для команды», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Отметим, что сине-бело-голубые всё ещё не пропустили ни одного гола. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав 10 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с девятью очками.

Материалы по теме
В «Зените» отреагировали на слухи о миллионных бонусах Максима Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android