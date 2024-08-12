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Защитник «Пари НН» Шнапцев рассказал, как работается под руководством Илича

Защитник «Пари НН» Шнапцев рассказал, как работается под руководством Илича
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Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о работе под руководством Саши Илича.

«Илич из Сербии, которая является братской нам страной. Какие-то похожие слова есть, плюс он понимает по-русски. Но когда он говорит по-английски, понимаю практически 70%. В последний год начал изучать английский язык, потому что он нужен для таких случаев и когда ездишь за границу и общаешься с иностранцами. Но нельзя сказать, что в команде есть языковой барьер. Меня всё устраивает и всё нравится.

Главные отличия Илича от Юрана в том, что все тренировки у нас с мячом, ведётся серьёзная работа над техникой. Постоянно квадраты и футбольчик. С Юраном у нас преобладали бега и физическое состояние», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча.

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