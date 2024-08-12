Игонин: против Клаудиньо научились играть, к Глушенкову команды тоже начнут готовиться

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова на старте нового сезона.

«Глушенков очень хорошо подошёл «Зениту». Он даёт то, что команда потеряла с уходом Малкома: скорость, врывания в штрафную. Вендел может отдавать передачи в открытые зоны, и качества Максима реализуются на максимум. Такая игра Глушенкова не удивляет, потому что мы знаем его качества.

Однако против того же Клаудиньо, например, не сразу, но научились играть. И к Глушенкову клубы тоже начнут готовиться. Станет сложнее, результативность спадёт. Уже «Динамо» играло против него более грамотно, а в будущем командам будет ставиться отдельная задача аккуратнее и внимательнее играть персонально с Максимом», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.