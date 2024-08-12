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Абаев: удивляют молодые игроки «Локомотива», но по составу сложно будет удержать планку

Абаев: удивляют молодые игроки «Локомотива», но по составу сложно будет удержать планку
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о старте железнодорожников в новом сезоне.

«Я болею за «Локомотив» и думал, что команде будет тяжелее, чем в прошлом сезоне. Но очень хорошо работает тренерский штаб команды, и удивляют молодые футболисты, поэтому «Локомотив» начал удачно этот сезон. Надеюсь, что команда сможет удержать эту планку, однако по составу это сделать очень тяжело», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги красно-зелёные сыграли с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла 10 августа. Она была проведена в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников. В составе железнодорожников в минувшем матче голами отметились защитники Илья Самошников и Евгений Морозов.

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