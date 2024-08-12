Игрок «Крыльев Советов» Дмитриев высказался об аренде из «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев после матча с «Факелом» (2:0) в 4-м туре РПЛ прокомментировал свой дебют за самарский клуб, а также высказался об аренде из московского «Спартака».

– Оцениваю дебют очень приятно. Выиграли 2:0, ещё и при своих болельщиках. Атмосфера была отличная. Но я мало сыграл, поэтому не успел полноценно всё прочувствовать.

– Были ещё какие-то варианты, помимо «Крыльев Советов» при переходе в аренду из «Спартака»?

– Да какая разница, были ли ещё какие-то варианты? Главное, что я сейчас здесь.

– Давит ли на вас то, что у вас большая зарплата в таком молодом возрасте? Об этом немало пишут, удивляются.

– Мне-то какая разница? Пусть пишут, что хотят, – приводит слова Дмитриева Metaratings.

В минувшем сезоне 20-летний Дмитриев выступал в составе «Урала». Этим летом полузащитник перешёл в «Спартак», после чего ушёл в аренду в «Крылья Советов».