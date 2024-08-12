Гладилин: рано говорить, что Виллиан Жозе — провальный трансфер для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о переходе нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».

«Рано говорить, что трансфер Виллиана Жозе является провальным для «Спартака», ведь он должен ещё адаптироваться. Это зависимый футболист, поэтому с ним нужно найти взаимопонимание, а для этого нужно время. Маркиньосу тоже нужно время. Оба футболиста умеют играть, но нужно найти сочетания с другими игроками, чтобы они понимали друг друга с полуслова. Потому что с такими выстроенными командами, как «Ахмат», нужны быстрые передачи и играть в одно-два касания. А пока этого не получается, но футболисты они хорошие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл три игры и не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.