Агент Дуарте сообщил, что защитник «Спартака» восстановился после травмы

Аугусто Параха, агент защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщил о восстановлении футболиста после полученной травмы.

«Алексис уже восстановился после травмы», — сказал Параха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Травма центрального защитника «Спартака», полученная в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (0:0), оказалась незначительной. В конце первого тайма парагваец получил рассечение головы в результате верхового единоборства и покинул поле с повязкой на голове.

24-летний парагвайский защитник присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, перейдя из клуба «Серро Портеньо». С момента перехода Дуарте успел провести за красно-белых 34 матча во всех турнирах.