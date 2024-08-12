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Агент Дуарте сообщил, что защитник «Спартака» восстановился после травмы

Агент Дуарте сообщил, что защитник «Спартака» восстановился после травмы
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Аугусто Параха, агент защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщил о восстановлении футболиста после полученной травмы.

«Алексис уже восстановился после травмы», — сказал Параха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Травма центрального защитника «Спартака», полученная в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (0:0), оказалась незначительной. В конце первого тайма парагваец получил рассечение головы в результате верхового единоборства и покинул поле с повязкой на голове.

24-летний парагвайский защитник присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, перейдя из клуба «Серро Портеньо». С момента перехода Дуарте успел провести за красно-белых 34 матча во всех турнирах.

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