В ЦСКА раскрыли подробности травм Роши и Зделара

Пресс-служба московского ЦСКА рассказала о состоянии защитника Виллиана Роши и полузащитника Саши Зделара после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Дополнительное обследование Виллиана Роши исключило переломы костной ткани, однако сохраняются выраженный отёк и гематома в области голени. Также имеются признаки повреждения наружных связок голеностопного сустава. В ближайшие дни Роша будет проходить интенсивный курс терапии, по результатам которой будут определены ориентировочные сроки лечения, на которые будет влиять и состояние раны, на которую были наложены швы.

У Саши Зделара диагностированы контузия большеберцовой кости и выраженный ушиб одной из мышц голени. Сейчас игрок проходит курс интенсивной терапии, направленной на купирование симптоматики», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

После четырёх матчей чемпионата России красно-синие набрали семь очков и на текущий момент занимают четвёртое место.