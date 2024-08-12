«Факел» объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«По обоюдному согласию футбольный клуб «Факел» и Игорь Черевченко пришли к решению о прекращении сотрудничества.

Наш клуб благодарит Игоря Геннадьевича за проделанную работу в тяжёлый период. Он возглавил «Факел» в апреле 2024 года, под его наставничеством наша команда заняла наивысшее в своей истории место в Российской Премьер-Лиге – 11-е», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.