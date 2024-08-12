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«ПСЖ» отказался от идеи подписания Санчо после трансфера Дуэ

«ПСЖ» отказался от идеи подписания Санчо после трансфера Дуэ
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Французский «ПСЖ» подписал молодого полузащитника Дезире Дуэ и больше не заинтересован в приобретении вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает инсайдер Грэм Бэйли в социальной сети X (ранее Twitter).

Французский 19-летний полузащитник клуба «Ренн» Дезире Дуэ предпочёл «ПСЖ» другим претендентам, среди которых были «Бавария» и несколько клубов Английской Премьер-лиги.

По информации источника, парижский клуб принял решение прекратить попытки подписать 23-летнего Санчо после успешного приобретения полузащитника Дезире Дуэ.

Стоит напомнить, что в июле 2021 года Санчо перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн. Его контракт с английским клубом действует до лета 2026 года.

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