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Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Барселоной»

Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Барселоной»
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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч Кубка Гампера с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 августа 2024, понедельник. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако». Клуб пытается сделать всё, чтобы игрок восстановился к началу сезона.

Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Напомним, сегодня, 12 августа, в товарищеском матче «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи – в 21:00 мск.

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