«Атлетико» объявил о трансфере Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити»

24-летний нападающий Хулиан Альварес перешёл из английского «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Испании. С футболистом подписан шестилетний контракт.

По данным СМИ, трансфер 24-летнего форварда обошелся в € 75 млн + € 20 млн.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании мадридцы заняли четвёртое место в турнирной таблице.