Талалаев отреагировал на слухи, что является кандидатом на пост тренера «Факела»

Известный российский специалист Андрей Талалаев отреагировал на информацию о том, что является одним из кандидатов на пост главного тренера «Факела». Подобными сведениями ранее делился TF-СПОРТ.

Ранее «Факел» возглавлял Игорь Черевченко, однако сегодня, 12 августа клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года. 11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

«В данный момент я нахожусь на отдыхе и занимаюсь собственным здоровьем. Поэтому не рассматриваю варианты трудоустройства», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.