«Манчестер Сити» опубликовал пост об уходе Хулиана Альвареса

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» официально подтвердил трансфер своего нападающего Хулиана Альвареса в испанский клуб «Атлетико Мадрид». В своем обращении клуб выразил благодарность игроку за время, проведённое в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшем.