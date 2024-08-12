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«Манчестер Сити» опубликовал пост об уходе Хулиана Альвареса

«Манчестер Сити» опубликовал пост об уходе Хулиана Альвареса
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» официально подтвердил трансфер своего нападающего Хулиана Альвареса в испанский клуб «Атлетико Мадрид». В своем обращении клуб выразил благодарность игроку за время, проведённое в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшем.

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