«Манчестер Сити» опубликовал пост об уходе Хулиана Альвареса
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» официально подтвердил трансфер своего нападающего Хулиана Альвареса в испанский клуб «Атлетико Мадрид». В своем обращении клуб выразил благодарность игроку за время, проведённое в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшем.
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