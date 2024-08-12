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Сергей Ташуев ответил на вопрос, вернулся бы на пост главного главного тренера «Факела»

Сергей Ташуев ответил на вопрос, вернулся бы на пост главного главного тренера «Факела»
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Российский специалист Сергей Ташуев высказался о возможном возвращении в «Факел».

— Моего взгляда на ситуацию в «Факеле» не может быть даже в теории, потому что я — тренер, а не функционер или работник клуба. Там приняли такое решение.

— Вернётесь в «Факел», если позовут?
— Это из теории вероятности. Все тренеры, которые сейчас без команды, в том числе и я, находятся в ожидании контрактов. У меня есть намерения, есть определённые звонки. Пока жду, какие варианты будут. Как только позвонит любой клуб — будем обсуждать. И здесь неважно, «Факел» это или нет. Но разговоры ни о чём — это не наш уровень», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела».

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