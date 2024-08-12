Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны «Факела»

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны воронежского «Факела».

«Пока ничего об этом не знаю, поэтому сейчас нечего комментировать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Факел» возглавлял Игорь Черевченко, однако сегодня, 12 августа клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года. 11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.