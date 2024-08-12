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Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны «Факела»

Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны «Факела»
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Российский тренер Сергей Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны воронежского «Факела».

«Пока ничего об этом не знаю, поэтому сейчас нечего комментировать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Факел» возглавлял Игорь Черевченко, однако сегодня, 12 августа клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года. 11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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