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Игорь Черевченко прокомментировал отставку из «Факела»

Игорь Черевченко прокомментировал отставку из «Факела»
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Российский специалист Игорь Черевченко высказался об уходе с поста главного тренера «Факела».

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», – приводит слова Черевченко пресс-служба команды.

Сегодня, 12 августа, клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию. Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года.

Напомним, 11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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