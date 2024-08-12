Павел Погребняк: пока не вижу, где «Зенит» мог бы потерять очки

Бывший футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о сине-бело-голубых на старте сезона.

— У любой команды рано или поздно случается спад.

— У леверкузенского «Байер», например, не было спада. Посмотрим. «Зенит» сейчас настолько хорош, что я пока не вижу, где они могли бы потерять очки.

— Клуб может замахнуться на сезон без поражений?

— Почему бы и нет? Такой вариант тоже возможен, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам четырёх туров нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.