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Вадим Евсеев: вернуться в «Факел»? Уже выезжаю

Бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев пошутил на тему возможного возвращения в воронежский клуб.

— Звали ли меня обратно? Конечно. Выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез.

— А если серьёзно, готовы вернуться?

— Куда вернуться? Я уже еду! – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Евсеев возглавлял «Факел» с мая по сентябрь 2023 года.

Сегодня, 12 августа, «Факел» объявил о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Он возглавлял команду с апреля текущего года.

Напомним, 11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.