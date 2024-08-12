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Валерий Непомнящий: «Факел» не укомплектован, как можно обвинять Черевченко?

Валерий Непомнящий: «Факел» не укомплектован, как можно обвинять Черевченко?
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Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку Игоря Черевченко с должности главного тренера воронежского «Факела». Он возглавлял команду с апреля.

«Очень сложно говорить, была ли отставка Черевченко в «Факеле» совершена вовремя или нет. Но я против таких скоропостижных отставок. Я не знаю, началась ли у «Факела» трансферная кампания, потому что команда не укомплектована. Поэтому как в таком случае можно обвинять тренера?

В «Факеле» уже было много разных тренеров, и Ташуев был вполне успешен. Что касается Юрана в «Факеле», то он везде подойдёт, но неизвестно, согласится ли он работать в таких условиях», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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