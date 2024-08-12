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Стало известно, кто может возглавить «Факел» после отставки Черевченко

Стало известно, кто может возглавить «Факел» после отставки Черевченко
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Руководство «Факела» может назначить на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Ранее тот уже работал с воронежским клубом в сезоне-2022/2023. В настоящий момент он занимает пост главного тренера «Чайки».

«Факел» также рассматривает кандидатуру Олега Василенко, который ранее также работал с воронежским клубом. По информации источника, шансы Пятибратова пока выглядят предпочтительнее.

Сегодня, 12 августа, «Факел» объявил о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Он возглавлял команду с апреля текущего года. Накануне в Самаре прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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