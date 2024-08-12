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Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером» до 2029 года

Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером» до 2029 года
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Центральный нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Стороны подписали новое соглашение до 30 июня 2029 года.

Лаутаро Мартинес выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн. Вместе с Аргентиной Мартинес выиграл Кубок Америки, завершившийся 14 июля.

Напомним, Лаутаро Мартинес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, двукратным чемпионом Италии в составе «Интера».

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