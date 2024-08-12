Гришин: Сперцяну надо было показывать красную в эпизоде с Рошей. Почему не вмешался VAR?

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об эпизоде, произошедшем в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1), когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.

«Конечно, Сперцяну надо было показывать красную карточку за эпизод с Рошей. Было видно, что Сперцян делал это не специально, так как шёл в борьбу, чтобы выиграть мяч. Но так получается, что это красная карточка. Если бы Сперцяна удалили, то ЦСКА было бы проще играть 11 на 10 и результат был бы другой. Удаление — это удаление. Но мы говорим о качестве футбола. При игре 11 на 11 «Краснодар» был ближе к победе.

Сперцян же молодец, что извинился перед Рошей после матча, а также признался, что это была красная карточка. В динамике этот момент был сложным, и судья мог ошибиться, но по повторам было видно, что это красная карточка. Поэтому не пойму, почему не вмешался VAR. Может быть, они испугались, потому что не рассматривалась жёлтая карточка. Но если было нарушение и есть возможность долго рассматривать эпизод, то VAR должен был вмешиваться и не было бы судейской ошибки», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.