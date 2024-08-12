«Атлетико» Мадрид анонсировал трансфер Хулиана Альвареса мемом с Человеком-пауком

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе нападающего Хулиана Альвареса, оригинально представив игрока. На странице клуба в социальной сети X (ранее Twitter) появился пост с мемом, на котором изображён Человек-паук. Таким образом, «Атлетико» анонсировал трансфер игрока в клуб.

«Извините, наши дизайнеры в отпуске», — подписали пост в клубе.

Хулиан Альварес по прозвищу Паук привлёк внимание своим празднованием. После забитых голов он «выпускал паутину» сложив пальцы, как Человек-паук, а также отпраздновал чемпионство «Манчестер Сити» в маске супергероя, подчеркнув его связь с этим образом.

Напомним, «Манчестер Сити» на своей странице уже объявил об уходе аргентинского нападающего. В своём обращении клуб выразил благодарность игроку за время, проведённое в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшем.