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«Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 5-го тура Первой лиги

«Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 5-го тура Первой лиги
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Закончился матч 5-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
12 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Воронов – 33'     0:2 Ионов – 78'    

В составе екатеринбургского клуба забитыми мячами отметились Максим Воронов и Алексей Ионов.

После сегодняшней игры «Урал» набрал 10 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает второе место в турнирной таблице. «Уфа» заработала три очка. Она пребывает на 17-й строчке.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата «Уфа» набрала 33 очка в 18 матчах Второй лиги и, заняв первое место в группе «Золото», пробилась в Первую лигу. Клуб из столицы Башкортостана вернулся спустя сезон. «Урал» после прошлого сезона Российской Премьер-Лиги оказался в зоне стыковых матчей, после чего вылетел в Первую лигу.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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