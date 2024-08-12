«Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 5-го тура Первой лиги

Закончился матч 5-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе екатеринбургского клуба забитыми мячами отметились Максим Воронов и Алексей Ионов.

После сегодняшней игры «Урал» набрал 10 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает второе место в турнирной таблице. «Уфа» заработала три очка. Она пребывает на 17-й строчке.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата «Уфа» набрала 33 очка в 18 матчах Второй лиги и, заняв первое место в группе «Золото», пробилась в Первую лигу. Клуб из столицы Башкортостана вернулся спустя сезон. «Урал» после прошлого сезона Российской Премьер-Лиги оказался в зоне стыковых матчей, после чего вылетел в Первую лигу.