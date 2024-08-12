Александр Горшков: в РПЛ есть клубы, способные играть с «Зенитом» на равных

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о победе сине-бело-голубых над московским «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» в матче с «Зенитом» выглядело достойно, и у петербургской команды не было явного преимущества. Была равная игра, где чуть больше шансов было у «Зенита». Что касается конкуренции, то впереди ещё много матчей, поэтому будет борьба за первое место в РПЛ, и есть соперники, которые могут играть с «Зенитом» на равных», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

10 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

В настоящий момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за четыре матча.