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Червиченко: всегда нравился Черевченко, но что поделать, когда не хватает хороших игроков?

Червиченко: всегда нравился Черевченко, но что поделать, когда не хватает хороших игроков?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отставке Игоря Черевченко с должности главного тренера «Факела».

«Мне Черевченко всегда нравился. Но когда у тренера не хватает хороших футболистов, что с этим поделать? Главное — кто заменит Черевченко. Интересно, как думает руководство и какие имеет мотивы. То есть убрали Черевченко — чем-то он им не нравится. Возьмут нового и нужно сравнивать, кто какие результаты давал и каким образом может усилить игру.

Я считаю Черевченко хорошим тренером из молодой когорты. Вопрос не в том, что он плохо тренирует, а в том, что, по большому счёту, некого тренировать. У ребят качества априори хуже других. Можно собраться банду, как в «Акроне», которые за несколько лет сыгрались и летят, а в РПЛ всё новое и всё интересно. Но в «Факеле» не все такие молодые и напористые, которым интересна РПЛ как что-то новое», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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