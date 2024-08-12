Защитник «Крыльев Советов» Гальдамес прокомментировал победу над «Факелом»

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о первой победе команды в сезоне РПЛ в матче с «Факелом» (2:0).

«Этот триумф — то, что нам было нужно. У нас образовался слишком большой долг перед нашими болельщиками. Сейчас мы идём по правильной дороге», — приводит слова Гальдамеса Metaratings.

Он добавил, что матч был сложным из-за физической силы соперника: «Они постоянно допускали фолы, пытались нас остановить». В перерыве главный тренер был «немного рассержен», так как команда мало атаковала, но во втором тайме «ускорились, и игра стала складываться в нашу пользу».

Гальдамес также прокомментировал свой первый голевой пас за команду: «С моей позиции на поле сложно забивать голы, но отдавать голевые передачи — это моё». Он отметил, что ему нужно лучше познакомиться с партнёрами, и считает это полезным опытом.

Говоря об игре Франко Ороско, Гальдамес подчеркнул, что они знают друг друга ещё с Аргентины: «Он очень хороший и быстрый игрок… Когда он почувствует себя увереннее, то будет раскрывать ещё больше своих качеств», — добавил Гальдамес.

После этой победы «Крылья Советов» поднялись с 16-го на 13-е место в таблице и готовятся к следующему матчу с «Динамо».