Хулиан Альварес трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес попрощался с «Манчестер Сити» после своего перехода в мадридский «Атлетико».

«Сегодня я прощаюсь с удивительной командой, испытывая кучу эмоций. Это были два особенных года. За это время я вырос и многому научился – и как игрок, и как человек.

Спасибо директорам и тренерскому штабу за доверие. Ваши наставления и видение помогли мне очень сильно вырасти. Спасибо моим партнёрам по команде за каждый момент, который мы разделили, за усилия и самоотдачу на каждой тренировке и в каждом матче. Я многому научился у каждого из вас, и у меня навсегда остались воспоминания и дружеские отношения. Спасибо фанатам от всего сердца за огромную поддержку и за то, что с первого дня я чувствовал себя как дома. Я всегда буду гордиться тем, что был частью этой семьи.

«Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Я желаю вам всяческих успехов в будущем и буду продолжать поддерживать клуб, где бы я ни находился», – написал Альварес в социальных сетях.