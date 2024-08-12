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Червиченко: Юран становится неким спасителем, не исключаю его приход в «Факел»

Червиченко: Юран становится неким спасителем, не исключаю его приход в «Факел»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможность возвращения Сергея Юрана в «Факел», который сегодня, 12 августа, покинул Игорь Черевченко.

«Я читал слухи, что Юран может возглавить «Факел». Давайте посмотрим. Юран в «Химках» — есть результат, Юрана нет в «Химках» — нет результата. Потом Юран в «Пари НН» — прекрасный результат, затем какие-то внутренние дрязги и увольнение Юрана — еле спаслись. Юран у нас становится неким спасителем.

В футболе 70-х годов был тренер Герман Зонин, который был спасителем для команд. Только команда начинает барахтаться в болоте — он приходит и достаёт за шиворот команду, сохраняя её в высшей лиге. Юран у нас становится неким подобием Зонина — это интересно. Не исключаю, что он придёт в «Факел», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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