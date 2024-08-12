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16-летний нападающий «Урала» Максим Воронов забил гол в матче Первой лиги

16-летний нападающий «Урала» Максим Воронов забил гол в матче Первой лиги
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16-летний нападающий екатеринбургского «Урала» Максим Воронов забил гол в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой». Согласно порталу Transfermarkt, он стал седьмым в списке самых молодых авторов голов ФНЛ (Воронову 16 лет и 9 месяцев).

Данный рейтинг возглавляет Магомед Магомедов, оформивший голевое действие в Первой лиге в возрасте 15 лет и восьми месяцев.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
12 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Воронов – 33'     0:2 Ионов – 78'    

12 августа состоялся матч 5-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Воронов вышел в стартовом составе своей команды. Он забил на 33-й минуте встречи.

Напомним, после сегодняшнего матча «Урал» набрал 10 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает второе место в турнирной таблице. «Уфа» заработала три очка. Она пребывает на 17-й строчке.

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